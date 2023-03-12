CHP'li Erkek'ten depremzedelere çağrı: 17 Mart'a kadar adres değişikliği yapılmalı

CHP'li Muharrem Erkek, deprem bölgesinde etkilenen ve başka illere giden vatandaşların 17 Mart'a kadar adres değişikliği için başvuruda bulunması konusunda uyardı.

CHP'li Erkek'ten depremzedelere çağrı: 17 Mart'a kadar adres değişikliği yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, deprem bölgesinde etkilenen vatandaşların oy kullanımına ilişkin açıklama yaptı. 

Erkek, "İçişleri Bakanlığı’nın duyurusuna göre 17 Mart 2023, 23.59’a kadar nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden adres değişikliği yapılabilmektedir. Ancak bu tarihten sonra da seçmen kütüklerinin askıda olduğu sürede bu işlemin yapılması imkanı bulunmaktadır" dedi. 

Erkek şöyle devam etti:

"Şöyle ki; Yaşadığımız afet nedeniyle başka illere giden vatandaşlarımız, bulunduğu ildeki adresine (yurt, otel, pansiyon gibi yerler dahil) kaydını aldırabilecektir.

Ancak 17 Mart’tan sonra adres değişikliği için YSK’nın açıklayacağı takvime göre seçmen kütüklerinin askıda olduğu süre içerisinde nüfus müdürlüklerinde kayıt yaptırıldıktan sonra seçim kuruluna başvurulması gerekmektedir.

Özetle YSK takvimine göre her ne kadar sonrasında adres değişikliği imkanı bulunsa da bu işlemin 17 Mart tarihine kadar yapılması seçmenler açısından daha kolay olacaktır."

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