Fatih Altaylı'dan Kerem Kınık'a: Kavga edersen sahiplerin seni biraz daha görevde tutarlar zannediyorsun, yanılıyorsun koçum

Fatih Altaylı, deprem bölgesinde başkanı olduğu Kızılay'ın çadır satması nedeniyle gündemden düşmeyen ve sosyal medyada kendisini istifaya davet edenlerle tartışmaya giren Kerem Kınık'a seslendi.

Fatih Altaylı'dan Kerem Kınık'a: Kavga edersen sahiplerin seni biraz daha görevde tutarlar zannediyorsun, yanılıyorsun koçum

Gazeteci Fatih Altaylı, deprem bölgesinde başkanı olduğu Kızılay'ın çadır satması nedeniyle gündemden düşmeyen ve sosyal medyada kendisini istifaya davet edenlerle tartışmaya giren Kerem Kınık'a seslenerek, "Araziye uy da utanma duygun varmış gibi yap. Kavga edersen sahiplerin seni biraz daha görevde tutarlar zannediyorsun. Yanılıyorsun koçum" ifadelerini kullandı. 

Altaylı, son olarak Şahan Gökbakar'la tartışmaya giren Kerem Kınık'la ilgili şu paylaşımı yaptı: 

"Kerem Kınık. Laf ebeliği ile üste çıkmaya çalışma. Senin nasıl biri olduğunu tüm ülke gördü. Yakınlarına çoklar sağlayan tipik bir nepotiksin. Araziye uy da utanma duygun barmış gibi yap. Kavga edersen sahiplerin seni biraz daha görevde tutarlar zannediyorsun. Yanılıyorsun koçum"

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