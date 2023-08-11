Erdoğan'dan yeni atamalar: AFAD'ın başına Okay Memiş getirildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre birçok kuruma yeni atamalar yapıldı.

Karara göre SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut yeniden atanırken, AFAD Başkanlığına da Okay Memiş getirildi.

OKAY MEMİŞ KİMDİR?

1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı’nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, Sibel Hanım ile evli olup iki çocuk babasıdır.

RACİ KAYA KİMDİR?

Raci Kaya, 1967 yılında Ankara’da doğdu. Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesinde İktisat alanında yüksek lisansını, ardından Marmara Üniversitesinde doktorasını tamamladı ve 1990 yılında Halk Bankasında Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007-2014 yıllarında Aktif Yatırım Bankasında Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015-Ağustos 2016’da da Ziraat Katılım Bankasında Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlenen Kaya, Mart 2016-2018 tarihlerinde Eximbank’ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Raci Kaya, 17 Ağustos 2016’da Hazine Müsteşar Yardımcısı Vekili, 27 Aralık 2016’da Hazine Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. 14 Ağustos 2018’de Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Kaya, evli ve 2 çocuk babası. Kaya, iyi derecede İngilizce biliyor.