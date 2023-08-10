Malatya depreminin ardından Naci Görür'den "Yeni fay" mesajı

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Bugün Diyarbakır'da da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'da oldu. Merkez üssü Gazipaşa olan depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu. Akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt merkez üssü 5,3 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin deprem kabusunu yine akıllara getirdi.

Sarsıntı sonrası uzman isimler Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Malatya'da meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremi için bu depremlerin çok uzun süre devam edeceğini ve can güvenliğini tehdit edeceğini belirtti.

Ercan paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

'ASIL KORKUM ÖLÜ DENİZ KIRIĞININ KIRILMASI'

"10.8.2023 Malatya İkizce-Yeşilyur’ta 20.47’de M5,2 büyüklüğünde 5 km odakta olan deprem artçı bir depremdir. Bu depremler orta ile az hasarlı yapıların hasar oranını arttıracak, can güvenliğini tehdit edecektir. Artçı depremler 4 ile 5 yıl, en büyüğü M6,7 olmak üzere sürecektir.

Benim asıl korkum, M7 dolayındaki bir depremle Pazarcık’tan, güneye, Hatay-Suriye sınırından Filistine doğru Ölü Deniz Kırığının kırılmasıdır."

"BU DEPREM HATLARI FAY HARİTASINDA YOKTUR"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki depremler sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?" ifadelerini kullandı. Görür'ün sözleri şöyle:

"Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?"