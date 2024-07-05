Erdoğan'dan Merih Demiral Tepkisi: Bütün Mesele Cumartesi

UEFA, Avusturya’ya karşı oynanan maçta gol sevincinde Bozkurt işareti yapan Merih Demiral’a iki maç men cezası verdi. Milli futbolcu Merih Demiral’a UEFA tarafından soruşturma başlatılması hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. Bütün mesele Cumartesi günü" dedi.

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Erdoğan'dan Merih Demiral Tepkisi: Bütün Mesele Cumartesi

EURO 2024 son 16 maçında Avusturya’ya karşı 2 gol atan milli futbolcu Merih Demiral’in gol sevinci soruşturmaya neden oldu. Gol sevincinde Bozkurt işareti yapan Demiral’a UEFA tarafından 2 maç cezası ve soruşturma başlatıldı.

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye-Hollanda maçını Berlin'de izleme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bozkurt' işaretli sevinç sonrası milli futbolcu Merih Demiral'e UEFA tarafından soruşturma başlatılması hakkında açıklama yaptı.

UEFA'dan Merih Demiral'a Ceza!UEFA'dan Merih Demiral'a Ceza!Spor

"BÜTÜN MESELE CUMARTESİ GÜNÜ"

Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.

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