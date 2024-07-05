Sosyal Medyadan Hakarete Yeni Düzenleme: Uzlaşma Yok, Ceza Var

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 11 Temmuz Perşembe günü komisyonda görüşüleceğini bildirdi. Evlenen kadınların soyadına ilişkin düzenleme, hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı sınavlarını da içinde barındıran 9. Yargı Paketi’ndeki sosyal medya düzenlemesi dikkat çekti.

Son 22 yılda "güven veren ve erişilebilir adalet" yaklaşımıyla Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile İnsan Hakları Eylem Planlarının hazırlandığını belirten Yüksel, bu kapsamda çıkarılan kanunlarla önemli reformların hayata geçirildiğini söyledi. Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü, hak arama yollarının artırılması başta olmak üzere çok sayıda alanda düzenlemeler yapıldığını aktaran Yüksel, yargıdaki reform iradesinin devam edeceğini vurguladı.

Cüneyt Yüksel, AKP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve geçici maddeyle 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketinin 20 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü hatırlattı. Alternatif çözüm yollarının alanlarının genişletileceğini, aileyle ilgili bazı düzenlemelerin yapılacağını anlatan Yüksel, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere gidileceğini aktardı.

SOSYAL MEDYADAN HAKARETE YENİ DÜZENLEME

Sosyal medya üzerinden "hakaret" suçlarına ilişkin de yeni bir düzenlemenin teklifte yer aldığını dile getiren Yüksel, bu düzenlemeyle suçla daha etkin mücadelenin amaçlandığının altını çizdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, "Sosyal medya üzerinden hakareti, uzlaştırma kapsamından çıkararak ön ödeme kapsamına alıyoruz. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına dahil edilecek. Ayrıca soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek." diye konuştu.

Ceza alanında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırmanın yargının iş yükünü azalttığını ve başarıyla uygulandığını dile getiren Yüksel, uzlaştırmacılarla ilgili de "hukuk mezunu olma" şartının getirileceğini bildirdi.

Yüksel, şunları ifade etti:

"Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen ya da uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açabilme imkanı tanınacak. Böylece, hak arama hürriyeti kapsamındaki mahkemeye erişim hakkı güvence altına alınacaktır. Hukuk uyuşmazlıklarındaki arabuluculukta yeni uygulamalara gidiyoruz. Bu kapsamda da anlaşma belgesinin taraflarından biri, icra edilebilirlik şerhi verilmesinden sonra tapu müdürlüğünden tescil talebinde bulunabilecek. Tapu müdürlüğünce taşınmaza ilişkin mevzuatta öngörülen gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra resmi senet düzenlenmeksizin tescil talebi yerine getirilecek. Bunun yanı sıra zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabulucu olabilecek."

İcra ve İflas Kanunu'ndaki değişiklikle elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışla ilgili yeni uygulamaların hayata geçirileceğini kaydeden Yüksel, bu düzenlemeyle de sistemin etkin ve verimli şekilde işlemesinin sağlanacağını vurguladı.

11 TEMMUZ’DA KOMİSYONDA

Cüneyt Yüksel, "9. Yargı Paketini, 11 Temmuz Perşembe günü komisyonumuzda görüşmeye başlayacağız. Teklifte yer alan maddeleri, komisyonumuz üyesi tüm milletvekillerimizle birlikte ele alacağız, görüşleri ve değerlendirmeleri dinleyeceğiz. Komisyon sürecinin ardından teklif, Genel Kurula sevk edilecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA