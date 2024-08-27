Erdoğan'dan Bangladeş'e Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş’ın Nobel ödüllü Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bangladeş’teki sel felaketi ve Türkiye ile ilişkiler ele alındı.

Erdoğan'dan Bangladeş'e Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile telefonda görüştü. Görüşmede Bangladeş’te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bangladeş’teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş’in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus’a yeni görevinde başarılar diledi.

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Kaynak: Ajanslar

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