Fikirtepe'de İşçiler Ayaklandı! Hijyenden Uzak Yemeklere İsyan Ettiler

İstanbul Fikirtepe'de şantiyeler havzasında bir şantiyede çalışan inşaat işçileri, kirli tabldotlarda yemek dağıtılmasına isyan etti. Seslerini duyurmak isteyen işçiler, yemekhanedeki masa ve sandalyeleri dağıtarak eylem yaptı.

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Fikirtepe'de İşçiler Ayaklandı! Hijyenden Uzak Yemeklere İsyan Ettiler

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de şantiyeler havzasında çalışan inşaat işçileri, yemeklerin kirli tabldotlarda verilmesini protesto etti.

Yemekhanede eylem yapan öfkeli işçiler, masa ve sandalyeleri fırlatarak sağlıklı koşullarda yemek yemek istediklerini ifade etti.

Bazı işçiler masa ve sandalyeleri dağıtırken, diğer işçilerin de alkışlarla ve ıslıklarla destek verdiği görüldü.

Görüntüleri, İnşaat-İş Sendikası, sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda da İstanbul Fikirtepe'de bir şantiyede, işçiler yemeklerden böcek çıkmasını ve kötü çalışma koşullarını protesto etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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