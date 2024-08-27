Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Antalya'da Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında Mustafa G.'ye ait otomobil, Kestel kavşağında ilerlerken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının sadece aracın motor kısmında meydana geldiği, diğer bölümlerinin hasar görmediği bildirildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA