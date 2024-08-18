Bangladeş'te Geçici Başkandan Eski Başbakan'a Sert Eleştiri

Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, başkent Dakka'da düzenlenen etkinlikte hükümet karşıtı protestolardaki şiddet olaylarına ilişkin konuştu.

Yunus, "İki hafta önce Bangladeş, ikinci devrimine şahit oldu. Milyonlarca öğrenci, Şeyh Hasina'nın zalim diktatörlüğüne karşı ayaklandı ancak o (Hasina), partisinin öğrenci kanadı ve kolluk kuvvetleri, ülkenin bağımsızlığından bu yana en kötü sivil katliamını yaptıktan sonra ülkeyi terk etti." ifadelerini kullandı.

Muhammed Yunus, Hasina'nın, "iktidarda kalmak için ülkedeki tüm kuruluşları yok ettiğini" savundu.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA