Erdoğan, Trump ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD eski Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Trump'a düzenlenen suikast girişimini demokrasiye saldırı olarak niteledi.

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Erdoğan, Trump ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD eski Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi.

Erdoğan, Trump ile görüşmesinde suikast girişimini bir kez daha kınayarak üzüntü duyduğunu belirtti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, saldırı sonrası Trump’ın gösterdiği cesur duruşun takdire şayan olduğunu belirterek, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan görüşmede ayrıca, suikast girişimi sonrası Trump’ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğuna dikkat çekerek Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Etiketler
Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan ABD Suikast
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