Taksiciler, Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'e Saldırdı: Plaka Ağaları Alayınız Gelsin!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) alt komisyon toplantısı gerçekleşti. Toplantıda taksiciler, Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'e saldırdı. Öktem yaptığı açıklamada, "Plaka ağaları alayınız gelsin" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) alt komisyon toplantısı gerçekleşti. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği konusunun ilk kez gündeme geldiği toplantıda tüm devlet kurumlarından yazılı görüş alınması ardından da yönetmelik komisyonunun kurulması ve onaylanmak için oylamaya sunulması kararı çıktı.
TAKSİCİLER SALDIRDI
İstanbul'da ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alındığı UKOME Alt Komisyon toplantısının ardından Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem açıklama yaptı.
Toplantı sırasında taksicilerin bir anda kendilerine saldırdıklarını söyleyen Öktem, "Taksiciler bir anda ayağa kalktı 'biz terk ediyoruz' dedi. Çıkarken de bizim üstümüze yürümeye çalıştılar” diye konuştu.
"ALAYINIZ GELSİN"
Taksicilerden ‘plaka ağaları’ olarak bahseden Öktem, şöyle konuştu:
"Taksiciler UKOME toplantısında bize saldırdı. Toplantı salonunun içinde 10 civarı taksi odası temsilcisi vardı. Bizi içeri 2 kişi aldılar. Toplantı salonu karıştı. Sayıları fazlaydı. İBB güvenlik ekipleri mani olup taksicileri dışarı çıkardılar. Zaten bu kahpeliği anca onlar yapar. Dışarıda 3 bin TAG sürücüsü vardı. Çıkışta bizle karşılaşmamak için sessizce kaçtılar. Taksi ağaları alayınız gelsin. Siz hepiniz biz tek."
UKOME’de biz kazanınca taksiciler toplantı salonunda bize saldırdı. İzmit çocuğuna sökmez. Plaka ağaları alayınız gelsin. pic.twitter.com/vBtmwH4gd9— Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) July 18, 2024