Dışişleri'nden İsrail'in Filistin Kararına Tepki: Hükümsüzdür

İsrail Parlamentosu, Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden bir kararı kabul etti. İsrail Parlamentosu’nda alınan kararın ardından Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail’in kararının hükümsüz olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi de kınandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür.

1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir."