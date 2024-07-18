Lal Denizli ve AKP'li Varank Arasında 'Konser' Tartışması: Köpeğim Sizden Daha Mantıklı

Çeşme’de düzenlenecek olan Türk Eğitim Vakfı konserinde dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Despina Vandi sahne alacaktı. Ancak Vandi, sahnenin Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile donatılması sebebiyle sahne almayacağını, “Gerçekleştirilmesi planlanan konserimde varlıklarıyla beni onurlandıracak olan kamuoyuna mutlak saygılarımla, Türk Eğitim Vakfı'nın (tek taraflı olarak etkinliğin “konser” niteliğini değiştirmeye karar veren, ona yasaklanmış ve mutabık kalınmamış siyasi bir anlam yükleyen) tek kusuru nedeniyle, söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını duyuruyorum” sözleri ile duyurmuştu.

CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise "Benim belediye başkanı olduğum yerde hiçbir güç, bayrağımızı ve Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez" sözlerini kullanmıştı. Halk, Vandi’yi konser alanında İzmir Marşı söyleyerek protesto etmişti.

Konserde yaşananlardan sonra eski Sanayi Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili, Denizli’ye tepki gösterdi ve “Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP” yorumunda bulundu.

Denizli, Varank’a verdiği yanıtta, “Sayın Varank, Sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme’de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı’na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir. Evet bayrak ve Atatürk, sadece biz CHP’lilerin değil 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimizi şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP’lilerin en iyi bildiği şeydir. Sizin aksinize biz bunu hamaset için değil; Onları ilelebet koruma amacıyla hareket ederiz. Belediye Başkanı olduğumdan bu yana hiçbir söylem, iddia ve gereksiz yaklaşıma cevap vermedim, bundan sonra da bu tavrım aynen devam edecek. Lakin sizin gibi bu ülkede “bakanlık” yapmış bir kişinin, sırf CHP’ye muhalefet etmek için değerlerimizi ayak altına almak isteyenlerle bile nasıl yan yana gelebileceğinizi tüm milletimiz görsün diye cevap veriyorum. Bu arada, köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip. Şükür” dedi.

Sayın başkan;



Köpeğiniz ile hangi usulde iletişim kurduğunuz bizi ilgilendirmez ama içeriğinin sizden bağımsız olduğunu iddia ettiğiniz konsere destek verip afişine logonuzu koyarken de danışabilirdiniz.



Belki de görevi kalıcı olarak köpek dostunuza devretmeyi düşünmelisiniz. https://t.co/XF6cV0p9vh pic.twitter.com/WA1rxgTgqb — Mustafa Varank (@varank) July 18, 2024

Lal Denizli’nin kendisine verdiği yanıta karşılık veren Varank, “Sayın başkan; Köpeğiniz ile hangi usulde iletişim kurduğunuz bizi ilgilendirmez ama içeriğinin sizden bağımsız olduğunu iddia ettiğiniz konsere destek verip afişine logonuzu koyarken de danışabilirdiniz. Belki de görevi kalıcı olarak köpek dostunuza devretmeyi düşünmelisiniz” sözlerini sarf etti.

İkili arasındaki tartışma sosyal medyada ciddi etkileşim aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem