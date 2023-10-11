Erdoğan 'itidal' isterken Bakan Yardımcısı tek başına İsrail'e savaş açtı: 'Gebereceksin'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, görev yaptığı hükümetin aksi yönünde bir tutum takındı ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yapılan 'itidal' çağrılarının tersine İsrail'e tek başına 'savaş açtı.'

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Erdoğan 'itidal' isterken Bakan Yardımcısı tek başına İsrail'e savaş açtı: 'Gebereceksin'

İsrail - Filistin hattında Hamas'ın 'Aksa Tufanı' adını verdiği sürpriz 'operasyonu' sonucu başlayan çatışmalar uluslararası kamuoyunca dikkatle takip edilirken, Türkiye bir taraf seçmek yerine sıklıkla itidal çağrısında bulunuyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'her şeyin olduğu gibi savaşın da bir adabı ve ahlakı olduğunu ve tüm tarafların buna riayet etmekle mükellef olduğunu' kaydederek şunları söylüyordu:

"Altını çizerek hep ifade ettiğimiz gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bir şiddet sarmalına girilmesi ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinliler'den de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını da aralayacaktır. Gün, fevri değil, devlet aklıyla soğukkanlılıkla ve insanlık vicdanıyla hareket etme günüdür. Türkiye olarak tarafların talep etmesi hâlinde esir takası dâhil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

GÖREV YAPTIĞI HÜKÜMETİN TAVRINI YOK SAYDI, İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'YA SESLENDİ: GEBERECEKSİN

Ancak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, görev yaptığı hükümetin tavrının aksine kişisel Twitter (şimdilerde X) hesabı üzerinden İsrail'e tek başına 'savaş açtı.'

Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir paylaşımını alıntılayarak "Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin." yazdı.

Bakan yardımcısının paylaşımı halen duruyor.

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