Feyza Altun, 'kozmetik' dünyasının karanlık yüzüne el attı: 'Açıklayamayacağım görüşmeler yaptım'

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın lüks yaşamının eleştirilmesi ile başlayan süreç, kozmetik sektörüne kadar uzandı. Avukat Feyza Altun, halkı yanıltan ve dahası sağlıklarıyla oynayan Influencerlara ve kozmetik markası sahiplerine savaş açtı. Polat çiftinin ürünleri ile ilgili söyledikleriyle dikkat çeken Altun,"kozmetik işinin karanlık yüzü" diyerek bir ekran görüntüsü de paylaştı.

SAVAŞ AÇTI

Altun, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın ürününün içinde kimyasal madde olmasına rağmen tamamen bitkiselmiş gibi tanıtıldığı için kendilerine ceza kesildiğini açıklamıştı. Ardından da Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz ve eşi Doktor Tayyar Öz'ün çocuk macunu reklamlarından ötürü ceza aldıklarını belgeleriyle paylaşmıştı.

Sadece kozmetik markası sahipleri değil, takipçilerinin sağlıklarıyla açık açık oynayan influencerlara karşı da tepki gösteren Altun, paylaşımlarıyla herkesi şoke etmişti. Altun, vajinal sünger reklamı yapan söz konusu bir sayfayla ilgili, "Cahiliye Devri'nde yaşıyoruz" sözleriyle tepki göstermiş ve söz konusu durumla ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışmıştı.





Altun, tüm bu paylaşımlarından sonra kendisine gelen bir mesajı, "Instagram'daki kozmetik sektörünün karanlık yüzü" sözleriyle paylaştı. Mesajda "Kozmetikçilerin işini çok kurcalama. Kozmetik işini kara para işine paravan yapıyorlar. Büyük inşaat şirketleri olanlar eşlerinin üzerine açıp, oradan kayıt dışı geliri gölgeliyorlar; iş açarsın başına." sözlerinin yer aldığı görüldü. Altun'un söz konusu paylaşımı büyük ses getirdi.

OLAY SANDIĞINIZDAN ÇOK BÜYÜK

Altun son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Olay sandığınızdan çok daha büyük" değerlendirmesini yaptı. Altun'un milyonlarca kez görüntülenen son paylaşımı ise şöyle oldu:

"Bugün içeriğini burada açıklayamayacağım telefon görüşmeleri yaptım (tarafıma ulaşıldı). Bu görüşmeleri can güvenliğim açısından kayıt altına aldım. İlgili yerlere ve kişilere kaydetmeleri için arşivlettirdim. Kalitesiz ürünler satılıyor bunlar nerede üretiliyor diye çıktığım yol beni dipsiz bir kuyuya götürdü. Beni tedirgin eden sözler duydum. Bunlar kayıt altındadır. Sandığınızdan daha büyük. Çok büyük."