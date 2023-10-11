Kan donduran itiraf: Sevgilisini diri diri yaktı, karşısına geçip izledi!

19 gün önce İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşan yangının kasıtlı çıkarıldığı ve iki kişinin ölümüne neden olan kişinin işletme sahibinin sevgilisi Esra Başkaya olduğu ortaya çıktı.

Kan donduran itiraf: Sevgilisini diri diri yaktı, karşısına geçip izledi!

İki sevgili arasındaki kavga cinayete dönüştü! Sevgilisinin işlettiği mekanı yakan 36 yaşındaki Esra Başkaya, yolun karşısına geçerek yangını seyretti. O esnada içeride bulunan emekli öğretmen Naci Sözüner de hayatını kaybetti. Aradan geçen 19 günün ardından suçunu itiraf eden Esra Başkaya tutuklandı.

'ÖLÜRKEN ATTIĞI ÇIĞLIKLAR RÜYALARIMA GİRİYOR'

İşletmeci sevgilisini diri diri yakan ve aradan geçen 19 günün ardından itirafta bulunan 36 yaşındaki Esra Başkaya, olayın detaylarını ifadesinde aktardı. Yeni Asır'ın haberine göre sevgilisiyle sürekli kavga ettiklerini belirten Başkaya, olay günü de aynı şekilde tartıştıklarını sevgilisinin kendisine şişe fırlattığını ve hakaret ettiğini iddia etti.

ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI BEZLE ATEŞE VERDİ

Bunun üzerine birden bire çantasından bez çıkarak Esra Başkaya, işletmeyi ateşe verdi. Sonra da yolun karşısına geçerek olayı izleyen kadın, alevleri seyretti. Daha sonra da yaya şekilde olay yerinden kaçtı.
Sevgilisinin ve daha önce tanıdığı emekli öğretmenin yangında ölmesi sonrası vicdan azabı yaşadığını dile getiren Esra Başkaya, polis ekiplerine teslim oldu.

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