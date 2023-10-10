Erdoğan ile Putin 'İsrail-Filistin' çatışmasını görüştü

Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede iki liderin, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldığı kaydedildi.

Erdoğan ile Putin 'İsrail-Filistin' çatışmasını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı.

Açıklamada görüşmede, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağının değerlendirildiği belirtildi.

Görüşmede, Erdoğan'ın sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını vurguladığı, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini söylediği de kaydedildi.

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek
Zehir gibi hafızanın sırrı bu besinde! Tükettiğiniz anda beyne etki ediyor... Zehir gibi hafızanın sırrı bu besinde! Tükettiğiniz anda beyne etki ediyor...
Lojman eksikliğine dikkat çeken CHP'li Derici'den kanun teklifi Lojman eksikliğine dikkat çeken CHP'li Derici'den kanun teklifi
NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’nün komutasını Türkiye devraldı NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’nün komutasını Türkiye devraldı
ÇOK OKUNANLAR
Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama
Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse
Son yılların en dikkat çeken anketi: Erdoğan'ı geçen isim dikkat çekti! Son yılların en dikkat çeken anketi: Erdoğan'ı geçen isim dikkat çekti!
Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı! Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı!
Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor