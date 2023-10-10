Erdoğan ile Putin 'İsrail-Filistin' çatışmasını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı.

Açıklamada görüşmede, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağının değerlendirildiği belirtildi.

Görüşmede, Erdoğan'ın sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını vurguladığı, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini söylediği de kaydedildi.