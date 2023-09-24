Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda “Kalkınma Hedeflerini” temsil eden gökkuşağı renklerinden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndaki 17 kalkınma hedefini temsil eden gökkuşağı renklerinden “LGBTİ+ renkleri” diyerek rahatsız olduğunu belirtti.

New York’ta yapılan BM Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, genel kurul salonunda ve salona girerken basamaklarda bulunun “gökkuşağı” renklerinden rahatsız olduğunu belirtti.

ABD ziyaretini New York’taki Türkevi’nde değerlendiren Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda en çok rahatsız olduğu konulardan bir tanesinin “BM Genel Kurulu salonu ve salona girerken basamaklardaki LGBT renkleri olduğunu” söyledi.

Erdoğan, bu konudaki rahatsızlığını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletmek istediğini ancak fırsat bulamadı.

Erdoğan, “Bu basamaklarda onların ne kadar hakkı varsa, LGBT'ye karşı olanların da bu denli var. Çünkü bu bir insani mesele ve buradan rahatsız olanların olduğunu da bilmek lazım” dedi.

RENKLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİ SİMGELEMİYOR

Erdoğan’ın rahatsız olduğunu açıkladığı “gökkuşağı” renkleri LGBTİ+ renklerini değil, BM’nin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini simgeliyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030’da tamamlanacak bir yol haritası ortaya koymaktadır.

Hedefler, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilip 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hükümetler tarafından 2001 yılında kabul edilip Aralık 2015 tarihinde geçerliliğini yitiren Binyıl Kalkınma Hedeflerini takiben ve bu hedefler üzerine inşa edilmiştir.