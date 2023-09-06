Erdoğan affetti: Madımak failinin cezası kaldırıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün cezasını 'hastalık' gerekçesiyle kaldırdı.

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Erdoğan affetti: Madımak failinin cezası kaldırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Madımak Katliamı'nın faillerinden Hayrettin Gül‘ün cezası ‘sürekli hastalık’ gerekçesiyle kaldırdı.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'ni yakarak 37 kişinin ölümüne neden olan olaylara ilişkin görülen davada Gül hakkında, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce idam kararı verilmiş, idam kararının kaldırılmasının ardından cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

'28 ŞUBAT'TA 'MAĞDUR' OLMUŞ

Gül'ün 28 Şubat (1997) davasında “mağdur” sıfatıyla yer aldığı ortaya çıkmıştı. Ağırlaştırılmış hapis cezası alan ve Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan Gül’ün 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcı Mustafa Bilgili’ye gönderdiği mektup da dava dosyasında yer almıştı. Hayrettin Gül, mektubunda “28 Şubat mağduruyum. Dosyalarımızı inceleyin, beraatimi verin” demişti.

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