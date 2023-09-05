Erkan Baş: Bazı ilçeleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinden almaya hazırlanıyoruz

TİP Genel Başkanı Erkan Baş "Buradan ilan ediyorum. Biz bazı ilçeleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinden almaya hazırlanıyoruz" dedi.

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Erkan Baş: Bazı ilçeleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinden almaya hazırlanıyoruz

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Datça İlçe binasının açılışında konuştu.

Erkan Baş, yerel seçimdeki iddialarını ortaya koyarken "Buradan ilan ediyorum. Biz bazı ilçeleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinden almaya hazırlanıyoruz. Bazı ilçelerde de sosyalistlerin, halkın nasıl yönetebileceğinin en güzel örneklerini yaratmak konusunda son derece kararlıyız" dedi.

Baş şöyle devam etti:

"Türkiye'de artık gerçek alternatifleri konuşalım ve Türkiye'de ilan edelim arkadaşlar. Şu seçim bittiğinde Türkiye'de bir sosyalist belediyeler birliği kurulabilecek duruma getirelim şu ülkeyi. Bakın memleket ne hale gelir.

Bunun için Türkiye'nin her yerinde arkadaşlarımız yurttaşların katılımıyla o ilçelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve adayların belirlenmesini sağlayacağız. Türkiye'de tek adam rejimine karşı mıyız? O zaman her yerde karşıyız."

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Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi - TİP
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