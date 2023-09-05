Aytun Çıray'dan sosyal medyada söz dalaşı: Üzülme gurur duyacağın vekilin var

Genel seçimlerde İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, söylemleriyle tartışma yaratmaya devam ediyor.

Çıray, Ege'de Son Söz'e yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarması gerektiğini söyledi. Söyleşiyi X hesabından da paylaşan Çıray'a, Murat Kafkas isimli bir kullanıcı tepki gösterdi.

Kafkas, Çıray'a "Yıllarca İYİ Partide kalıp tabiri caizse ekmek yediğin yere pislemek?! Bize sadece Kadın Milli Valeybol tamımız Sırplarla mücadele ederken sırpları tutan güruhtan bir farkınız olmadığını sizi 1.sıralardan aday göstermeyerek Genel Başkanımızın ne kadar haklı olduğunu gösterir.!!!" dedi.

Murat Kafkas isimli kullanıcıya yanıt veren Çıray ise, "İleri gitmişsin güruh! Doğru değil. Ben hak ettiğimi buldum! Ama üzülme milliyetçi ve maneviyatçı biri olarak gurur duyacağın vekilin var" sözleriyle İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın sosyal medyadan yaptığı eski paylaşımları hatırlattı.

O paylaşımlarda mermilerle Umut Sarı isminin yazılı olduğu görüldü.

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN TARTIŞMASI

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban’ın sosyal medya hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yakın markajında bulunduğu iddia edilmişti. Gürban'ın Borsadaki hisse senetleriyle ilgili spekülatif yorumları sosyal medyadaki 'Umut Sarı' adlı hesabıyla yaptığı öne sürülmüştü. Gürban’ın adaylığına parti teşkilatı ve tabanı da tepki göstermişti.