Üç siyasi partiden Filenin Sultanlarına "tebrik" yok!

Filenin Sultanları'nın tarihi başarısı büyük bir coşkuyla kutlanırken, Avrupa Şampiyonluğu'nu 3 siyasi parti kutlamaması dikkat çekti.

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Üç siyasi partiden Filenin Sultanlarına "tebrik" yok!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Filenin Sultanları’nın bu başarısı Türkiye’nin her bölgesinde coşkuyla kutlanırken, takım oyuncularını hedef gösterenler de oldu. Siyasiler tebrik mesajları yayımladı, halk ise meydanlarda kutladı.

Siyasi partiler kurumsal hesaplarından kutlama mesajları paylaştı. Ancak Yeşil Sol Parti, Saadet Partisi ve HÜDA PAR Türkiye’nin tarihi başarısına yönelik herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

3 siyasi partinin herhangi bir kutlama ya da tebrik mesajı paylaşmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Yeşil Sol Parti Saadet Partisi HÜDAPAR
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