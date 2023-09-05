Osman Kavala, Vaclav Havel Ödülü'ne aday

Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen iş insanı Osman Kavala, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından her yıl insan hakları savunucularına verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nde üç finalistten biri olarak seçildi.

Osman Kavala'ya ek olarak Justyna Wydrzynska (Polonya) ve Yevgeniy Zakharov (Ukrayna) Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bugün toplanan Vaclav Havel Ödülü paneli tarafından finalist olarak belirlendi.

KAVALA VE AVRUPA KONSEYİ

Osman Kavala 2019 yılında AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) önünde Ankara'ya karşı kazandığı hak ihlali davasının ardından Avrupa Konseyi gündeminden düşmüyor. AİHM, Kavala'nın gözaltı ve tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu sonucuna varmış ve "derhal serbest bırakılmasına" hükmetmişti.

AİHM'nin Kavala kararı 2020'den bu yana Avrupa Konseyi'nin karar organı Bakanlar Komitesi gündeminde. Bakanlar Komitesinin önümüzdeki haftalardan itibaren konuyu daha kapsamlı biçimde ele alması bekleniyor. Konu, Vaclav Havel Ödülü'nü veren AKPM'nin Türkiye raporlarında da dile getiriliyor. AKPM Türkiye raportörleri bu yıl başında Kavala'yı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti.

DİĞER FİNALİSTLER

Diğer finalistlerden Polonyalı hukukçu Justyna Wydrzynska, ülkesinin önde gelen kadın hakları savunucularından biri olarak tanınıyor. "Abortion Dream Team" adlı kolektifin öncülerinden olan Wydrzynska, 2006'dan bu yana Polonya'nın kısıtlayıcı kürtaj yasalarına karşı mücadelesi nedeniyle Vaclav Havel Ödülü finalistleri listesine dahil edildi.

Son finalist Yevgeniy Zakharov ise ülkesi Ukrayna'nın önde gelen insan hakları savunucuları arasında. Ukrayna Helsinki İnsan Hakları Birliği'nin kurucusu ve Harkiv İnsan Hakları Koruma Grubu'nun direktörü olan Zakharov, Ukrayna ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde vicdani retçilere yönelik baskıları belgelemekle ün yapmış bir isim. Zakharov 2022 yılında Rusların işlediği savaş suçları hakkında kanıt toplayan "Tribunal for Putin" adlı sivil toplum kuruluşları koalisyonunun da kurucuları arasında yer alıyor.

ÖDÜL 9 EKİM'DE

Vaclav Havel Ödülünü kazanan isim AKPM'nin 9-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Strasbourg'da düzenlenecek genel kurul toplantıları sırasında açıklanacak.

Prag merkezli Vaclav Havel Library ve Charta 77 Vakfı ile işbirliği çerçevesinde 2013 yılından bu yana AKPM tarafından verilen ödül, bir diploma, bir plaket ve 60 bin euro'dan oluşuyor.

Ödül 2017 yılında, Gülen yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle yargılanan eski YARSAV başkanı Murat Arslan'a verilmiş, Ankara bu karara tepki göstererek Avrupa Konseyi bütçesine katkısını azaltmıştı.