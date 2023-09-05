İmamoğlu: Kayaşehir ve Başakşehir'de müdahalelerimiz sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un kuzey ilçelerindeki yoğun yağışla ilgili son duruma dair açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Ayamama Deresi'nde yoğun yağış nedeniyle herhangi aksi bir durumun yaşanmadığının belirtirken Kayaşehir ve Başakşehir'deki su baskınlarına da müdahalelerin devam ettiğini söyledi.

İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan sağanak ve sel baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "2 bin 137 personelimizle anlık müdahalede bulunuyoruz. Valilikle irtibat halindeyiz. Yarın öğlene kadar çok parçalı yağış geçişleri beklenmektedir ama bu şiddette olması düşünülmüyor" dedi.

İmamoğlu şunları kaydetti:

Şu an kapalı yolumuz ya da geçidimiz yoktur. Ayamama çok yüksek oradan kabarmış olsa da yoğun yağışı kaldırabilmiştir.

Kayaşehir ve Başakşehir'deki müdahalelerimiz devam ediyor. 10 vatandaşımız kurtarılmıştır. Çam Sakura Hastanesi'ne de müdahale ediyoruz.

Yarın öğlene kadar çok parçalı yağış geçişleri mümkün. Şu anki yağış beklenmemektedir.

Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasından dolayı teşekkür ederiz.

Altyapı yatırımlarımıza en etkili şekilde devam edeceğiz. Geçmişten kalan bütün eksiklikler için çalışmalarımızın süreceğini, bu noktada yatırımların gecikmemesi için de işbirliğinin her noktada gerçekleşmesi gerektiğinin de altını çiziyorum.