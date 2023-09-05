İstanbul sele teslim oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Sağanak yağış İstanbul'u teslim aldı.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu. İstanbul Havalimanı'na giden alt geçitler ve metro istasyonları su altında kaldı, araçlar selde sürüklendi.

ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'Nİ SU BASTI

Başakşehir Millet Kütüphanesi'ni su bastı, içerideki onlarca kişi bellerine kadar su içinde mahsur kaldı. İstanbul Havalimanı'nda sağanak nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme meydana geldi.

METRO İSTASYONU VE TELEFERİK HATTI KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ile Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nın Kayaşehir merkez istasyonunun kapatıldığı duyuruldu:

- "TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır."

"M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır."

VALİ GÜL'DEN MOTOKURYE UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Akşam saatlerinde ise İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "moto kurye" uyarısı yaptı: Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim."

SELE KAPILAN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Gece saatlerinde İstanbul Valiliği'nden önce "Başakşehir’de sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Ekiplerimizin, su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor." ardından da "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir." açıklamaları yapıldı.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul’umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız" ifadelerine yer verdi.