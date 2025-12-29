Erden Timur Hakkında Tutuklama Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

"Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken Emniyet Müdürlüğü'nden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımız'da alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır. Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."

AYRINTILAR GELİYOR...