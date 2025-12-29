Erden Timur Hakkında Tutuklama Talebi

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray’ın eski yöneticisi ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tutuklama talep edildi.

Son Güncelleme:
Erden Timur Hakkında Tutuklama Talebi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

"Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken Emniyet Müdürlüğü'nden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımız'da alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır. Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Veyis Ateş ve Taner Çağlı Tutuklandı Veyis Ateş ve Taner Çağlı Tutuklandı
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a Adli Kontrol Talebi İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak'a Adli Kontrol Talebi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu: 5 Savcı Görevlendirildi, Gözaltılar Var Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu
İkinci Uyuşturucu Testi Temiz mi Çıktı? Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması
Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor
IŞİD Operasyonunda Şehit Olan Polislerimizin Kimlikleri Belli Oldu IŞİD Operasyonunda Şehit Olan Polislerin Kimlikleri Belli Oldu
Şanlıurfa’da Feci Kazadan Acı Haber Geldi! 3 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı, Baba Aranıyor Şanlıurfa’da Feci Kazadan Acı Haber Geldi