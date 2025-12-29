Veyis Ateş ve Taner Çağlı Tutuklandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş adliyeye sevk edildi. Ateş ile Çağlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı. Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden Veyis Ateş ve Taner Çağlı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Mustafa Karataş hakkında ise 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA

