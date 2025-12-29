Erden Timur'un Savcılıkta Verdiği İfade Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 26 kişi, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erden Timur savcılıktaki ifadesinde "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'den Veysel Şahin hakkında bilgi gelince ismini duydum. Genelde yıllık 3 bin–4 bin arası daire sattığım için alıcı kişileri tanımam. Emniyetten gelen arkadaşlar bana Veysel Şahin’in yasa dışı bahis baronu olduğunu söylemeleri sebebiyle ismini duydum. 2014–2015 yılında 57 metrekare büyüklüğünde 24 adet daireyi Veysel Şahin’e sattığımı öğrendim. Emniyetteki arkadaşlar, 2014–2015 yılında Veysel Şahin’in benim projemden ev aldığını söylediler. Veysel’e operasyon yapılacağını ve tapu teslim işlemini sürüncemede bırakmamı söylediler. Ben de buna istinaden tapuyu teslim etmedim. Veysel Şahin parayı 26 taksitle şirket hesabına yatırmıştı. Ancak o dönemde bütün taksitleri ödeyip ödemediğini hatırlamıyorum, fakat şu an ödenmiş şekilde gözüküyor. Bu parayı Veysel’den aldım, para halen 2023 yılında devrettiğimiz BTE şirketinde bulunmaktadır. İade etmeme sebebim de adli mercilerden bu paraya ilişkin bir talep gelmemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca benim bu parayı iade etme yükümlülüğüm yoktur" dedi.

'BABAMDAN ALTIN BORÇ ALDIM'

Timur ifadesinin devamında "Kovid döneminde yükselen enflasyon sebebiyle zor duruma düştüm. Bu süreç içerisinde tanıdığım eş, dosttan ve babamdan altın endeksli 4–5 milyon TL değerinde para ile yaklaşık 220 kilogram değerinde fiziki altın aldım. Bu miktar benim şirketimin 1–2 aylık gideri kadardır. Bu borç ve altını fiziki olarak aldım. Ödemeyi de elden, son bir yıl içerisinde babama yaptım. Altın alma sebebim hem altın biriktirmek hem de babama olan altın borcumu ödemektir. Kuyumcudan aynı zamanda altın borçlandım. Bahse konu para trafiği bundan kaynaklanmaktadır. Borç protokolleri bundan yaklaşık 1–1,5 yıl önce imzalanmıştır. Protokolün tarihsiz olmasının sebebi ise babamı bu evrakı imzalamaya zorla ikna etmem sebebiyledir" dedi.

'MURAT ÖZKAYA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI'

Timur ifadesinde "Murat Özkaya’yı 2018 yılından tanırım. Esas tanışmam 2022 yılında olmuştur. Kendisi bir projemden gayrimenkul satın almak istedi. Şirketimize peşinat ve on adet sıralı çek verdi. 3 ay gayrimenkul seçmekle ilgilendi ancak gayrimenkul seçemeyince daha sonra bir ihtarname ile anlaşmadan döndüğünü belirtti. Ardından şirkete ve şahsıma karşı icra takibi başlattı. Benim adıma icra takibi başlatma nedeni arsanın benim üzerime olmasındandır. Aramızda borç ve sulh protokolü vardır. Ayrıca bu borca ilişkin aramızda 2024 yılında senet yaptık, bu borçları da ödedik. Murat Özkaya bahse konu gayrimenkul ödemelerini hem Metal Oto üzerinden hem de şahsi hesap üzerinden gerçekleştirmiştir" dedi.

'FATİH KULAKSIZ'I 2 KERE GÖRMÜŞTÜM'

Timur ifadesinin devamında "Fatih Kulaksız’ı daha önceden 2 kere görmüştüm. Fatih ile hiçbir ticari ilişkim olmamakla beraber, Murat ile ifademde belirttiğim gayrimenkul alımı haricinde ticari ilişkim yoktur. 2021–2022 yıllarında üzerime kayıtlı olan arsaları şirkete devrettim. Üzerime kayıtlı 40 adet şirket bulunmaktadır. 2021–2022 yıllarından sonra da şahsım adına yer alıp, daha sonra işlemleri gerçekleştirerek elde edilen tutarları şirkete aktardığım olmuştur. En son birkaç ay önce üzerime kayıtlı arsayı şirkete devrettim. Hesabıma yatan paralar otomatik olarak şirket hesabına geçiyordu. Şahsi hesabıma aktarılan paralar, şirketin arsaya ilişkin projesi neticesinde satış yapmamıza ilişkindir" dedi.

'KRİPTO PLATFORMUNDA 144 MİLYON TL CİVARI TOKEN ALDIK'

İfadenin devamında Timur "2023 yılında ve bundan yaklaşık 5–6 ay önce Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından firmalarım denetlendi. Basit sözleşme maddeleri hataları dışında bir sorun görülmedi. Bununla ilgili bakanlık yazılarımız bulunmaktadır. 2024 yılında şahsi hesabıma yatırılan nakit paralar her ne kadar büyük meblağlar olarak görülse de, aslında şirketin aylık harcaması kadardır. Hesabıma nakit olarak yatırılan paralar, almış olduğum borçlardan kaynaklanmaktadır. Geçmiş dönemde şirketten sadece borç ödemeleri için kâr dağıtımı şeklinde hesabıma para aktarıldı. Ortağı olduğum Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. üzerinden 2024–2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformunda yaklaşık 144 milyon TL civarında yatırım amaçlı token satın aldık. Bu satın alma işleminde herhangi bir kimseyi aracı kılmadık. Her ne kadar kripto varlık platformuna şirket adına göndermiş olduğumuz paranın 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal’da gönderildiği tespit olunmuş ise de, ben bunu hatırlamıyorum. Topal hem müteahhit hem de benim çocukluk arkadaşımdır. Aynı zamanda benim şirketlerimin taşeronluğunu da yapar. Topal’ın firmalarının adı Merkez Girişim ve MTU Gayrimenkul’dür. Topal ile yaklaşık 3–4 yıldır borç alışverişimiz olmuştur. Nef 22 projesi kapsamında dükkanların satış işlemleri Hasan Peker’e aitti. Biz proje sahibi olduğumuz için taşınmaz satış vaadi sözleşmesini biz yapıyorduk, ancak buradan alınacak para bize ait değildi. Volkan Altunbaş isimli şahıs Hasan Peker’e tekne satmış, karşılığında da bu projeden dükkan satın alacaktı. Volkan Altunbaş, tekneyi Hasan Peker’e sattığı dönemde Volkan’ın akrabaları miras sebebiyle mal kaçırıldığından bahisle bu teknenin üzerine tedbir koydurdular. Bundan kaynaklı olarak Hasan PEKER bu dükkân satımından tapu devrini bekletti. Bu tedbir kaldırımı yaklaşık 2 yıl sürdü. Tedbir kalktıktan sonra tapunun verilip verilmediğini hatırlamıyorum ancak verilmiş olması gerekir; çünkü bu kez de yerlerin değerinin düştüğünden bahisle tapu iptal ve tescil davası açtı, o davayı da kaybetti" dedi.

'YASAL VEYA YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ÜYELİĞİM YOK'

Timur ifadesinde "Suç duyurusunda bulundu ancak hepsinde takipsizlik kararı aldık. Hatta bu olay sebebiyle tüm ticaret defterlerimiz incelendi, usulsüzlüğe rastlanılmadı. Pekerler Grubu’yla yapmış olduğumuz tek proje Nef 22 idi. Zaten bu kişiler arsa sahibiydiler. Bu tarihten sonra başkaca bir ticari ilişkimiz olmadı. Yasal bahis veya yasa dışı bahis sitelerine üyeliğim yoktur. Herhangi bir şike olayına dahlim veya şahitliğim yoktur. Veysel ŞAHİN’i tanımıyorum. Nitekim daire sattığım insanların suç kaydının olup olmadığını bilmem mümkün değildir. Satıldığı tarihte Veysel Şahin’i tanıyan kimse yoktur. Veysel Şahin hakkında soru sorulacağını hiç düşünmemiştim. Bu daire satışlarını şirkette belirlediğimiz imza yetkilisi müdür yapmaktadır. Bizim bütün satışlara dâhil olmamız mümkün değildir. En ufak bir imar artışı yaptığımızda, bu belirtilen rakamların toplamının 3 katından daha fazla gelir elde edeceğimiz açıktır. Bugüne kadar dürüstlükle ticaretimi yaptım. Ayrıca bugüne kadar hiçbir yere bildirmediğim, raporda belirtilen miktarın onlarca katı tutarında vakıf aracılığıyla insanlara yardım yapıyorum. Nitekim bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimde son 3,5 yılda 20 milyar liranın üzerinde satış iptali yaptık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde şirketim hep ülke içerisinde üst sıralarda yer almıştır. 6 farklı ülkede şirketim iş yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda şirketim büyük bir yapıdadır. Belirtilen miktarlar şirketin aylık masrafından daha azdır. İfade akışında Veysel Şahin’den almış olduğum parayı iade etmediğimi belirtmiş isem de, bahse konu para adli makamların benden iptal veya talep etmemesi sebebiyle iade edilmemiştir. Benim de herhangi bir merciye başvurum olmamıştır. Nitekim tüketici kanunu gereğince böyle bir zorunluluğum da bulunmamaktadır" dedi.

Kaynak: DHA