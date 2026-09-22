Enver Altaylı’dan Sorgu Odasında Başsavcı Vekiline Tehdit: 'Kendine Dikkat Et Daha Gençsin, Seninle Bir Gün Hesaplaşacağız'

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada ifade veren Enver Altaylı hakkında, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine karşı tehdit' suçundan resen soruşturma başlattı.

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Enver Altaylı’dan Sorgu Odasında Başsavcı Vekiline Tehdit: 'Kendine Dikkat Et Daha Gençsin, Seninle Bir Gün Hesaplaşacağız'
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Enver Altaylı hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Altaylı’nın ifade sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik, "Kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Altaylı hakkında bu sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine karşı tehdit' suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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