Enver Altaylı’dan Sorgu Odasında Başsavcı Vekiline Tehdit: 'Kendine Dikkat Et Daha Gençsin, Seninle Bir Gün Hesaplaşacağız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Enver Altaylı hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Altaylı’nın ifade sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik, "Kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Altaylı hakkında bu sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine karşı tehdit' suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.