Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Kürsüsünde Çarpıcı Mesajlar: 'Yapanın Yanına Kar Kaldığı Sistem Çürümeye Mahkumdur'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* 10 yıla yakın süredir BM Genel Sekreterliği görevini tarafsızlıkla ve cesaretle yöneten kıymetli dostum sayın Guterres'e tebriklerimizi iletiyorum.

* Üye ülkelerin ekseriyetinin tanıdığı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 2 yıldır burada bulunamıyor. Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bizler özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacağız.

* Gazze halkı yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. İsrail saldırılarında elleri ve ayaklarını kaybetmiş yavrular tahta protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze dünyanın en yüksek çocuk ampute oranına sahip ülkedir.

* Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.

* Güvenlik Konseyi 'Dünya 5'ten büyüktür ilkesine' göre mutlaka reforma edilmelidir. BM 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir.

* Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir. Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Uluslararası hukukun güçlüye farklı zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek zorundayız. Yapanın yanına kar kaldığı sistem çürümeye mahkumdur.

* Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz Savunma İttifakı ile aramızdaki dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.

* Suriye'nin güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

* Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur"

Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur.

* Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum.

* Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.

* Filistin Devleti'ni boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in vücut bulacağı güzel günleri göreceğiz.

* Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz.

* Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir.

* Libya'da istikrar ve sükunetin korunması önceliğimizdir. Gündemdeki uzlaşı sürecinin, Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesi zaruridir.

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