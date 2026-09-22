Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Turgutlu’daki Okul Saldırısına İlişkin İlk Açıklama: 'Elim Hadise Titizlikle Soruşturuluyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa’daki saldırıda yaralanan 11 öğrenci için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan, olayın ilgili birimler tarafından titizlikle soruşturulduğunu ve emniyetin gerekli tedbirleri aldığını vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Turgutlu’daki Okul Saldırısına İlişkin İlk Açıklama: 'Elim Hadise Titizlikle Soruşturuluyor'
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde H.O. (15) isimli şahıs silahla etrafa ateş açtı. Saldırıda 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun."

Kaynak: Haber Merkezi

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