Ensar Vakfı'ndaki istismarda soruşturma açılmıştı: Tepki çeken müdür soluğu AKP'de aldı

Ensar Vakfı’nda 45 çocuğun istismara uğramasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan 3 yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu’nun, Urfa’ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanması protesto edilmişti. Sultanoğlu önceki gün AKP İl Başkanlığını ziyaret etti.

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Ensar Vakfı'ndaki istismarda soruşturma açılmıştı: Tepki çeken müdür soluğu AKP'de aldı

Ensar Vakfı'nda 45 çocuğun istismara uğradığı dönem hakkında soruşturma açılan üç yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Gelişme, Urfa milletvekilleri olmak üzere birçok kesimin tepkisine neden oldu.

Sivil toplum örgütleri atama kararıyla birlikte Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı, önceki gün de il milli eğitim müdürlüğü binasının girişine oyuncak bebekler asılarak protesto edildi.

Tepkiler sürerken müdür, soluğu AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda aldı. Başkanlık, ziyareti medya hesabında duyurdu.

Ensar Vakfı'ndaki istismarda soruşturma açılmıştı: Tepki çeken müdür soluğu AKP'de aldı - Resim : 1

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