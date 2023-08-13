Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Malatya'da yaşanan depremlerin ardından bir sarsıntı bildirimi de Ege Denizi'nden geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak kaydetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin yaklaşık 320 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 4,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem