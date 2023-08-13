Meteoroloji'den son dakika açıklaması: İstanbul dahil 7 kente sarı kodlu uyarı

Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde bugün fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bugün 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ