İddia: İmam Halil Konakcı, bizzat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından korunuyor; 'benim söyleyemediklerimi söylüyor'

Son olarak Hatay'ı 'Arap yurdu' ilan eden ve bunu yaparken "Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahü ekber' diye okundu 1938’e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" gibi ifadeler kullanan Konakcı için Diyanet'ten herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre Diyanet kaynakları, Konakcı'ya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın desteği olduğunu ileri sürüyor.

Hakkındaki çok sayıda şikâyetin ilçe müftülüğünden doğrudan başkanlığa iletildiğini, buna karşın Konakcı'ya yönelik işlem yapılmadığını aktaran kaynaklar, "İktidar mahallesinde takip edildiği için dokunulmak istenmiyor" yorumunu yapıyor.

'YERİNE KONUŞUYOR'

Başkanlık kaynakları, kurumda zaman zaman Konakcı’nın eleştirildiğini belirtirken, Erbaş'ın Konakcı'ya sahip çıktığını, yakın zamanda da eleştiriler üzerine "Bu görevde olduğum sürece dokunmam. İslamı onun gibi anlatan yok. Benim söyleyemediklerimi söylüyor" değerlendirmesini yaptığı kaydediliyor.

Öte yandan Erbaş'ın, ocak ayında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'e "Ahmak" diyen Konakcı’ya, İşliyen'in tepkisine karşın sahip çıktığı da öne sürüldü.

İddiaya göre Konakcı'nın İşliyen'e hakaretinin ardından konu Erbaş'a taşındı. Erbaş'ın arabuluculuğuyla iki isim bir genel müdürün 'gözetiminde' bir araya geldi. İki isim, Konakcı'nın özür dilemesinin ardından barıştı.