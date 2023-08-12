Akbelen'de seyyar tuvaletleri bile engellediler

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin madencilik faaliyetleri için Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini engellemek isteyen Milas ilçesinde yaşayan köylüler, çevreciler, öğrenciler ve birçok sivil toplum örgütleri nöbet tutmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Akbelen'deki direniş alanına gönderilen seyyar tuvaletlerin alana girişi bölgedeki kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. Seyyar tuvaletleri nöbet alanına almaya çalışan yurttaşlara, kolluk kuvvetleri tarafından müdahale edildi.

Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz isimli Twitter hesabı, yayınladığı bir video ile yaşananları şöyle duyurdu:

"Nöbet alanı için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Akbelen'e gönderilen seyyar tuvaletlerin alana girişi Belediyenin yetkisi altındaki alanda yetki aşımıyla kaymakamın talimatını uygulayan kolluk tarafından engelleniyor. En temel ihtiyacımızı engelliyorsunuz!"