200 yıl gelen ilk aforoz kararı mahkemeye taşındı: Türkiye'nin ünlü elmas ustası kendisini aforoz edenlerin cezalandırılmasını istedi

Türkiye’deki Ermeni Patrikhanesi’nde yaşanan aforoz, yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, aforoz işleminin ortaçağda kaldığı belirtildi ve Anayasa hatırlatıldı.

RUHANİ KURUL AFOROZ ETTİ

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre; Ermeni Patrikhanesi, Türkiye’de elmas ve kıymetli taş işlemesi konusunda otorite olan Levon Gagaçyan’ı Patrik Sahak Maşalyan ve din adamları hakkında ortaya attığı iddiaların asılsız olduğunu söyleyip, kendisine tanınan sürede ‘tövbe' etmeyince, kiliseyle ilişkisinin kesildiğini (Aforoz) duyurmuştu.

DİLEKÇEDE ANAYASA HATIRLATILDI: AFOROZ KARARI ÇAĞ DIŞI

Gagaçyan, avukatı Simon Çekem aracılığıyla kararı mahkemeye taşıdı. Çekem, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçesinde, aforoz kararının çağ dışı engizisyon mahkemelerini anımsattığı belirtildi. Dilekçede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 24.Maddesi ‘Herkes vicdan dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz' dendiği hatırlatıldı.

“DİNİN GÖREV VECİBELERİNİ DE YERİNE GETİRİRKEN ELEŞTİRİYE DE AÇIK OLMAK ZORUNDADIR”

Din ile din adamının ayrılması gerektiğinin yer aldığı dilekçede, “Bize göre din adamı bir kamu görevlisidir. Görevini layıkıyla yapmak zorunda olup o dine mensup tüm insanların dinle ilgili işlerini yapmak, dinin gereği ibadetleri yerine getirmektir. Yoksa kendi kişisel menfaat ve ilişkilerine dini alet etmesi mümkün değildir. Bu dinin görev vecibelerini de yerine getirirken eleştiriye de açık olmak zorundadır. Kaldı ki hele eleştiri dine değil de kendi şahsına yönelikse bunu asla ve asla dini kullanarak bireyler üstünde baskı kurmaması gerekmektedir” dendi.

“HAKARET DEĞİL YAPICI ELEŞTİRİLER”

Savcılığa verilen dilekçede Levon Gagaçyan'ın her zaman inandığı dinine, dinlere ve din adamlarına karşı tüm sorumluluklarını saygıyla, layıkıyla yerine getirdiği belirtildi.

Levon Gagaçyan'ın yaptığı eleştirilerin anayasa ve yasalar çerçevesinde suç teşkil etmeyen yapıcı eleştiriler olduğunun belirtildiği dilekçede, dine karşı suç teşkil edecek hiçbir eleştiride bulunmadığı, tam tersine dini ritüellere sahip çıktığı, eleştirilerin tamamen kişilere yönelik yasal çerçeve içinde olan suç teşkil etmeyen eleştiriler olduğu anlatıldı.

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ USTASI

Elmas ve kıymetli taşlar işleme konusunda otorite olan Levon Gagaçyan'ın bu alanda Türkiye'de bu işi yapacak kişilerin yetişmesi için başta İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Kuyumcular Odasında eğitim ve kurs vererek, ustalığıyla birlikte ülkemizde büyük bir boşluğu doldurduğu dilekçede belirtildi.

Patrikhane ruhani kurulunca verilen aforoz kararının ortaçağ engizisyon mahkemelerini çağrıştırdığının yer aldığı dilekçede, “Hiçbir yasada ne Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ne de Kanunlarında ne de Evrensel Hukukta ve tüm Dünyada ortadan kalkmış olan aforoz edilmeyi anlamak mümkün değildir” dendi.

Avukat Simon Çekem dilekçesinde Levon Gagaçyan'ın kamuoyunda küçük düşürülerek, itibarsızlaştırılması, maddi ve manevi kayıplarının verdiği zararlar göz önüne alınarak Anayasa ve yasalarımızda suç teşkil eden aforoz kararını verenlerin belirlenerek, cezalandırılmasını ve aforoz kararının tüm sonuçlarıyla kaldırılmasını istedi.

“KENDİSİNE ‘TÖVBE ET’ DEDİK, ETMEDİ”

Ermeni Patrikhanesi, Patrik Sahak Maşalyan başkanlığında 12 Aralık 2022'de toplanan Ruhani Meclis'in, Patrik ve din adamları hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu söyleyip, Levon Gagaçyan'ı kiliseden aforoz ettiğini şöyle duyurmuştu:

“Levon Gagaçyan isimli şahsın, sosyal medya varlıkları üzerinden düzenli olarak dile getirdiği asılsız iddialara bir son vermesi, Patrik Hazretleri başta olmak üzere kilisemiz saygın din adamlarına karşı takındığı tavırdan vazgeçmesi ve tövbe etmesi için bir haftalık süre tanınmıştı.

Yeni bir yıla başlamanın verdiği tazelenme hissi ve Noel sezonunun bereketi, Rab İsa Mesih'in doğumundaki mükemmel derin gizemin yüreğinde yer bularak, doğru yolu seçeceğine dair ümitlerimizi sürdürdüğümüz için verilen sürenin bitmesine rağmen kendisine ek süre tanındı.

Ama geçen zaman zarfında, tövbe edip esenlik içinde bir tavır sergilemek şöyle dursun, doğru yoldan tamamen saptığı tespit edildi. 14 Ocak itibarıyla Ermeni Resuli Kilisesi ile ilişiğinin kesildiği kamuoyuna duyurulur.”

“200 YIL SONRA BİR İLK”

Gagaçyan sosyal medyasında yaptığı açıklamada en son 200 yıl önce (1826) Protestan eğilimli Ermenilerin patrik tarafından Aforoz edilip kiliseden kovulduğunu belirtti.

Aforoz kararı ile ortaçağ engizisyon mahkemesinin hortlatıldığını ileri süren katolik-protestan-evanjelist ya da ateist Ermeni kardeşleriyle bir sorununun olmadığını söyledi.