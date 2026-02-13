Gözaltına Alınmıştı, Enes Batur İçin Karar

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Enes Batur, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

