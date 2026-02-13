Silah Zoruyla Eve Girdiler, Yüz Tanıma ile Para Çaldılar! Jandarma Film Gibi Operasyonla Yakaladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu kadının evine silahla girerek yüklü miktarda para ve ziynet eşyası gasbeden 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin binaya gelmeleri, kaçışları ve jandarma tarafından yakalandığı anların görüntüleri paylaşıldı.

Son Güncelleme:
Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna uyruklu (A.H.) isimli kadın market alışverişi sonrası ikametine döndüğü esnada, site koridorunda bekleyen kapüşonlu 5 şüpheli şahıs tarafından tabanca gösterilerek ikametine zorla girildi.

Silah Zoruyla Eve Girdiler, Yüz Tanıma ile Para Çaldılar! Jandarma Film Gibi Operasyonla Yakaladı - Resim : 1

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE HESABINA GİRDİLER

Evinde elleri bağlanan ve kripto para hesabına yüz tanıma sistemi kullanılarak erişim sağlatılan kadına ait 18 bin Euro başka bir hesaba aktarıldı. Ayrıca ikamet içerisinde bulunan 5 bin Euro, 7 bin ABD Doları ve yaklaşık 200 gram altın maskeli şüpheli şahıslar tarafından çalındı.

Silah Zoruyla Eve Girdiler, Yüz Tanıma ile Para Çaldılar! Jandarma Film Gibi Operasyonla Yakaladı - Resim : 2

4 ŞÜPHELİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin R.A. (38) A.S (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 4'ü kaçmaya çalıştıkları sırada Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silah Zoruyla Eve Girdiler, Yüz Tanıma ile Para Çaldılar! Jandarma Film Gibi Operasyonla Yakaladı - Resim : 3

Jandarma şahısların eve girmesi, kaçtıkları panelvan aracın takibi ve karayolunda düzenlenen operasyonla şahısların yakalanıp gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Hırsızlık
Son Güncelleme:
