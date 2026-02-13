'Mardinli Marilyn Monroe' 27 Gün Sonra Tahliye Edildi: 'Ben Bunları Hak Edecek Ne Yaptım?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 26 Mayıs 2024’te, Mardin'in Artuklu ilçesi 1'inci Cadde Üçyol mevkiinde meydana geldi. 47 BNR 902 plakalı taksinin şoförü, müşteri almak için aracının bir kısmını yola paralel kaldırıma park etti. Şoförün müşteri bindikten sonra hareket ettirdiği taksi, kaldırımda uyuyan köpeğin üzerinden geçti. O anlar, kameraya yansıdı. Köpek kaçarken, çevredekiler de şoföre tepki gösterdi.

YALNIZCA PARA CEZASI ALDI

Köpeği fark etmediğini söyleyen taksi şoförü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. İsmi açıklanmayan taksi şoförüne, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'Trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etmek' maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIP TEPKİ GÖSTERİNCE HAPSE GİRDİ

'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut da olay anına ilişkin kendi iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşıp, duruma tepki gösterdi. Taksi şoförü, görüntüleri paylaşan Melek Akarmut hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açtı.

Davada, mahkeme heyeti, Akarmut’a ‘Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Akarmut, 15 Ocak’ta Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giderek teslim olduğunu, çektiği videoyla duyurdu.

27 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Melek Akarmut, 27 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliye sonrası iş yerine giden Akartmut, taksi şoförünün köpeğini iki kez ezdiğini belirterek yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Köpeğim kaldırımda uyuyordu, taksi de kaldırıma çıkmıştı, 15 dakika boyunca kaldırımda bekledi. Yolcusunu aldı. Videoda görüldüğü gibi 2 kız çocuğu da vardı. Taksi şoförü, direkt köpeğin üzerine çıktı. Köpeğin çığlığıyla dışarı çıktım ve benim tepkimle geri gitmek zorunda kaldı. İleri gitse daha iyiydi, geri gidince ikinci kez köpeği ezdi. Tabii ben de tepki gösterdim, ‘Görmedin mi, kaldırımda ne işin var!’ dedim. Adam, sakin sakin ‘Görmedim’ dedi.

Karısı da arkadan bana bağırıyor, ‘Çocuklarım rahatsız oldu, korktu’ diye ve bana küfretti. Kamera ve ses kaydında ben diyorum ki, ‘Sen bana hakaret ettin, seni mahkemeye vereceğim’ diyorum. Orada toplananlar bana diyorlar ki, ‘Sen karışma biz hallederiz’ diyorlar. Duyarlı vatandaşlar, karakola gidip şikayet ettiler ama köpek onların olmadığı için şikayetlerini almadılar."

'100 BİN TL VERSEYDİM CEZAEVİNE GİRMEYECEKTİM'

Taksi şoförünün kendisinden 100 bin lira uzlaşma parası istediğini ve bu parayı vermediği için ceza aldığını kaydeden Akarmut, şöyle devam etti:

“Olayın bu kadar büyüyeceğini bilmediğim için adam benden 100 bin lira uzlaşma parası istedi. Ben 100 bin lirayı vermiş olsaydım, cezaevine girmeyecektim. Adam köpeğimi iki kez ezdi ve hiçbir şekilde tedavisini üstlenmedi. Çekti gitti, hatta giderken bir kadın onu durdurmak istedi, onu da neredeyse eziyordu.

Adam birçok suç işliyor, cezasını ben çekiyorum. İkidir cezaevine giriyorum. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Ben hayvanların haklarını koruyup savunuyorum. Çok cana bakıyorum. Kedi sığınma evim var. İş yerimin geliriyle sokak hayvanlarına bakıyorum. Güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bildiklerini yapsınlar, ben yine sokak hayvanlarına bakmaya devam edeceğim. Kendimi savunmuş olsaydım ya da 100 bin liram olsaydı cezaevine girip böyle bir ceza almamış olacaktım.

'TAHLİYESİN DEDİKLERİNDE ŞOKA GİRDİM'

Cezaevinde akşam yemeği yemiştik. ‘Melek Akarmut’ diye seslendiler. Ben de hani ‘Ne oldu, yanlış bir şey mi oldu?’ diye bakmaya gittim. 3’üncü kata nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. 'Memurum ne oldu?’ dedim, dedi ‘Tahliyesin.’ Şoka girdim, ‘Şaka falan mı?’ dedim. Dizlerim üzerine çöküp gözyaşı döktüm. Kendime çok zor geldim."

