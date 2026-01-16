Köpeğin Ezildiği Olayda Görüntüleri Paylaşmıştı: ‘Mardinli Marilyn Monroe’ Cezaevine Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’de olay, 26 Mayıs 2024 tarihinde Artuklu ilçesi 1’inci Cadde Üçyol mevkiinde yaşandı. Taksi şoförü, müşteri almak için aracını kısmen yola paralel şekilde kaldırıma park etti. Araca müşteri bindikten sonra hareket eden taksi, kaldırımda uyuyan bir köpeğin üzerinden geçti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, köpeğin olay sonrası kaçtığı, çevrede bulunan vatandaşların ise sürücüye tepki gösterdiği görüldü. Taksi şoförü, köpeği fark etmediğini öne sürdü. Sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi.

SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI

Kimliği açıklanmayan taksi şoförüne, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, “Trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etmek” maddesinden idari para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI, DAVA AÇILDI

Kamuoyunda “Mardinli Marilyn Monroe” olarak tanınan Melek Akarmut (50), olay anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine taksi şoförü, Akarmut hakkında “Özel hayatın gizliliğini ihlal” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

MAHKEMEDEN 2 YIL HAPİS CEZASI

Açılan davada mahkeme heyeti, Melek Akarmut’u “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Akarmut, Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu’na giderek teslim oldu. Teslim anını da çektiği video ile duyurdu.

‘KÖPEĞİMİ EZEN KİŞİ DEĞİL, BEN CEZAEVİNE GİRİYORUM’

Melek Akarmut, sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ Kadın Açık Cezaevi'ne teslim olmak için kapıdayım. Bizim gibiler içeride, kötü insanlar dışarıda. Benim suçum hayvanları korumak. Bu ceza sadece bana değil birçok kedime, köpeğime, çocuklarıma, evlatlarıma, aileme, herkese kesildi. Köpeğimi ezen kişi değil, ben cezaevine giriyorum.

Daha önce de girdim, bu sefer uzun olacak. Çocuklarımın gözyaşları, huzurumuzu bozmaları, yanlarına kalmasın. Allah yanlarına bırakmasın. Lütfen bizi unutmayın, bizi yalnız bırakmayın. İş yerim bu arada çalışmayacak. Lütfen ürün alarak destek olun.

Bunlar benim çocuklarım, yanımda geldiler. İki gündür ağlıyoruz. Maalesef yakalanma kararımın çıktığını çok geç öğrendik. 100 tane polis aradı, 'Gittin mi' diye. Sanki ben katilim. Ben teslim olacağımı zaten söyledim, bir yere kaçmıyorum. Avukatım da yok. Umarım beni burada yalnız bırakmazsınız."

Kaynak: DHA