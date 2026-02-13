Antalya Havalimanı'nda Panik Anlar: Uçağın Tekerlekleri Yerinden Çıktı

Antalya Havalimanı'nda kalkış öncesi taxi alanında seyir halindeki uçağın tekeri yerinden çıkarak kanadı parçaladı. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken ARFF ekipleri uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

Antalya Havalimanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda Sunexpress Havayollarına Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın kalkış öncesi taxi ilanında seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle sol kanatta bulunan tekeri yerinden çıktı.

Dikmesi yerinden kopan teker nedeniyle uçağın kanadı zarar görürken, ARFF ekipleri olaya müdahale etti. Uçakta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken, ekipler uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Uçaktan tahliye edilen yolcular başka bir uçağa transfer edildi.

Sunexpner'ten yapılan açıklamada, Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtilerek, "Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir" denildi

Kaynak: DHA-İHA

