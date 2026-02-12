Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Fenomen Enes Batur Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

31 Ocak Cumartesi günü düzenlenen operasyonlarda, aralarında Hasan Can Kaya’nın da yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınırken, devamında İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadelerine başvurulmuştu İşlemlerin ardından şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verilmişti.

Soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan fenomen Enes Batur, İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Sabah