Hakan Fidan'ı ajan ilan etmişti: 'SS’e saldıran ismin operasyonunu anlattı

GERÇEK GÜNDEM - Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun kaleme aldığı “SS” adlı kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlandı.

Pehlivan ile Terkoğlu yeni kitaplarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cemaatler ve suç örgütleriyle ilişkisine mercek tutuldu.

Kitapta, “Meclis’teki pasaport tartışması” başlıklı bölümde Soylu’nun 4 Şubat 2012’de FETÖ lideri Fethullah Gülen’in yanına Pensilvanya’ya gittiğine dair CHP’li Özgür Özel’in ifadelerine yer verildi. Soylu’nun Pensilvanya’ya gidiş tarihinin ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ve MİT’e yapılan FETÖ operasyonun başlamasına dikkat çekildi.

Öte yandan kitabın yazarlarından Terkoğlu, geçen gün “SS'in etrafında FETÖ bağlantısı olmayan tek bir kişi bile bulunmaması tesadüf mü? Acaba Hakan Fidan'ın İran ajanı olduğunu iddia eden kitabı da SS mi yazdırdı?” notuyla bir paylaşımda bulundu.

YILLAR ÖNCE YAZILAN KİTABI VE YAZARINI ANLATTI

Paylaşımda, Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon’un, kitabın raflardaki yerini almasının ardından sahte hesaplarla saldırılar yapıldığını ifade etti. Hepkon, kitap aleyhinde paylaşımlar yapan Emre Erciş isimli kişiyle ilgili “2014 yılında bir ‘operasyon kitabı’ getirmiş ve gereken yanıtı almıştı. Erciş, FETÖ talimatıyla hazırladığı anlaşılan dosyada MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın İran casusu olduğunu iddia ediyordu” diye belirtti.

Erciş’in yıllar önce, FETÖ talimatıyla MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında ‘operasyon kitabı’ yazdığını söyleyen Hepkon şunları anlattı:

“Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun yeni kitabı “SS” çıkar çıkmaz çeşitli kesimler harekete geçti ve saldırıya başladı. Kimi açık yayın yoluyla, kimi trolleriyle, kimi de dezenformasyon elemanlarıyla…

Saldıranlardan biri de Emre Erciş denen “dosyacı”. Erciş, “SS”in bir operasyon kitabı olduğunu ileri sürüyor. Söylediklerinde ciddiye alınacak bir şey yok, zaten Kırmızı Kedi’nin bir “operasyon kitabı” yayımlamayacağını en iyi Erciş bilir. Neden mi? Anlatalım…

Emre Erciş, Kırmızı Kedi’ye 2014 yılında bir “operasyon kitabı” getirmiş ve gereken yanıtı almıştı. Erciş’e yazdırılan dosya o dönem FETÖ’nün psikolojik savaş amacıyla kullandığı “Selam Tehvid” dosyası idi. Erciş, talimatla hazırladığı hemen anlaşılan dosyada MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın İran casusu olduğunu iddia ediyordu.

Dosyayı okuduktan sonra Erciş’e yazdıklarının doğru olmadığını, Hakan Fidan’a İran casusu iftirasını atanın FETÖ (o zamanki adıyla “cemaat”) olduğunu, dezenformasyon yaptığını, Kırmızı Kedi’nin FETÖ’ye ve diğer bütün terör örgütlerine karşı tavrının net olduğunu, “cemaatin” işine gelecek hiçbir şeyi basmayacağımızı ve hemen binayı terk etmesi gerektiğini söyledik.

Gitti ve FETÖ’nün çok güçlü olduğu o dönemde aklı sıra bizi şikayet etmek için tweetler attı. Şimdilerin FETÖ firarisi Önder Aytaç tarafından retweetlenen ve sonradan siyasi iklim değişince alelacele silinen bu tweetlerin sayfa görüntüleri de mevcut. Erciş, eline tutuşturulan dosyayı başkalarına da götürdü.

O dönemde dilimiz döndüğü kadarıyla yayıncı dostlarımıza bu “operasyon kitabı”ndan uzak durmalarını söyledik. Hatta bu konuda Odatv’de de bir haber yayımlandı. Erciş, 2015 yılında “on7yirmi5 yayınları”ndan (yayınevinin ismi de çok manidar) “Kara Kutu Selam Tehvid Kudüs Ordusu” isimli “operasyon kitabı”nı çıkardı. Son yazdıklarına bakıldığında değişen bir şeyin olmadığı, Erciş’in “operasyon” merakının da Kırmızı Kedi’ye karşı o dönemden beri süren kuyruk acısının da bitmediği anlaşılıyor.

Değişen tek şey Erciş’in iplerini tutanlar. Dün FETÖ’nün emriyle MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a iftira atmak için “operasyon kitabı” hazırlayan Erciş, bugün de yine talimatla Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun yazdığı “SS”e saldırıyor.

Bazı şeyler hiç değişmiyor. Peki, bütün bunları neden yazdık? Emre Erciş gibi birisi hakkında bu kadar uzun yazmaya değer miydi? Kuşkusuz hayır ama Erciş gibi önemsiz bir piyonun portresini çizmek ve “icraatlarını” hatırlatmak, Türkiye’nin iki önemli gazetecisinin hazırladığı “SS”e “operasyon kitabı” diye saldıranların hangi tıynette olduklarını anlatabilmek açısından önemli. Takdir kamuoyunun…”

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yeni kitabı "SS" çıkar çıkmaz çeşitli kesimler harekete geçti ve saldırıya başladı. Kimi açık yayın yoluyla, kimi trolleriyle, kimi de dezenformasyon elemanlarıyla... Saldıranlardan biri de Emre Erciş denen "dosyacı". Erciş, "SS"in bir… pic.twitter.com/yXH7sqt9A5 — Haluk Hepkon (@halukhepkon) April 10, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem