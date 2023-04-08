İmamoğlu ve Soylu neden küfürleşti? 'Sen kime hava atıyorsun'

GERÇEK GÜNDEM - Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun kaleme aldığı “SS” adlı kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlandı.

Sızıntı, Mahrem, Metastaz ve Cendere kitaplarıyla devlet içerisindeki yapılanmalar ve yolsuzlukları gün yüzüne çıkaran Pehlivan ile Terkoğlu yeni kitaplarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ele aldı.

Kitapta, Soylu’nun FETÖ’yle, suç örgütleriyle ilişkisi, kurduğu ağlar ve şaibeli işlerde yer almasına dikkat çekildi.

İMAMOĞLU İLE SOYLU NEDEN KÜFÜRLEŞTİ?

Kitabın öne çıkan kısımlarından biri de Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen telefon konuşmasıydı.

“İmamoğlu – Soylu Görüşmelerinde Neler Yaşandı” başlıklı bölümde, İBB’ye başlatılan terör soruşturmasının ardından Soylu ile İmamoğlu’nun sık sık sosyal medyadaki açıklamalarıyla karşı karşıya geldiği anlatıldı.

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ile görüşen Pehlivan ve Terkoğlu, İmamoğlu’nun Soylu ile olan son telefon görüşmesinde küfürleşmeye varan bir tartışmanın yaşandığını ifade etti.

İşte kitapta yer alan o bölümün ilgili kısmı:

Ve iddia edilen son telefon görüşmesi...

Tarih: 11 Haziran 2021.

Ekrem İmamoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız’ı İBB ekibine katmak istiyordu. Yıldız İSKİ’ye genel müdür yardımcısı olacaktı ancak İçişleri Bakanlığı bu geçişi bir türlü onaylamıyordu.

Sonunda İmamoğlu Bakan Soylu’yu arayıp, çözüm bulmak istedi. Bakan’a “Destek olmanızı istiyoruz” dedi. Soylu’nun yanıtı ise “Hem bakanlara hakaret ediyorsun hem de destek istiyorsun” olacaktı.

İşte o an sanki Karadenizlilik devreye girdi. İmamoğlu “Sen kime hava atıyorsun şu an? Aç hoparlörü de duysun herkes…” dedi Soylu’ya. Ve çok sert, zaman zaman küfürleşmelere yakın bir diyalog geçti iki isim arasında. Kuşku yok ki, eksikler de vardır bu listede...

Gerçek görüşme sayısı kaç, devletin gizli olması gereken kayıtlarında saklıdır.

Lakin bilinen şu ki; İmamoğlu cephesi “CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz?” diye ricacı oldukları iddiasını kesin olarak reddediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem