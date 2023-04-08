Bülent Arınç'tan AKP iktidarına 'hayat pahalılığı' eleştirisi: "Krizi üç harfliler diyerek marketlere bağladılar"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldığı bir Youtube programında hayat pahalılığını eleştirdi.Arınç, "Pahalılık varken, birisi çıkıp 'bu psikolojik bir olaydır' dedi ben ona çok kızdım" diyerek "Yapmayın, bu kadar basit değil bu olay. Bunun sebebi maliyet enflasyonudur. Halka, pahalılık var, bunun makul sebepleri var diyebilmek gerekir. Ben bunların hepsini çözeceğim bana güvenin diyebilmek lazım" ifadeleriyle AKP iktidarını eleştirdi.

"70 TL'YE DOLDURDUĞUMUZ FİLE 500 TL'YE DOLMUYORSA BUNU GÖRMEZDEN GELMEYİN"

Arınç, katıldığı bir YouTube kanalında gazeteci Ömer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha kazanmasını temenni ettiğini söyledi.

Arınç, hayat pahalılığının görmezden gelinmesine tepki göstererek şu ifadeleri kaydetti:

Çevremizdeki insanlar bize; ‘bu gidişle 500 TL de verseniz et bulamazsınız’ dediler. Tarım ve Orman Bakanlığının başında işini bilen çok sevdiğimiz bir insan var. Vahit bey bu işin çaresini bulacaktır ama kısa vadede ne kadar bulacak onu bilemiyorum. Vahit Kirişçi bu işin çilesini çekendir. Geçmişte Polonya’dan veya diğer ülkelerden et ithal ederek bugünü görmeyenlerin hatalı olduğunu söylüyorum.

"KRİZİ ÜÇ HARFLİLER DİYEREK MARKETLERE BAĞLADILAR"

Eskiden 70 TL’ye doldurduğunuz file 500 TL’ye dolmuyorsa bir şey var kardeşim bunu görmezden gelmeyin. Sorunu kabul etmek lazım. Bu dürüstlüktür. Halka, pahalılık var, bunun makul sebepleri var diyebilmek gerekir. Ben bunların hepsini çözeceğim bana güvenin diyebilmek lazım. Millete güven vererek, onların daha sabırlı olmasını istersin. Pahalılık varken birisi çıkıp; ‘pahalılık yok bu bir psikolojik olaydır’ dedi. Ben o zaman daha çok kızdım. Hanımla pazara çıkıyoruz. Pazar yerlerindeki fiyatlar bazen marketlerin de üzerinde. Günün sonunda bu krizi üç harfliler diyerek marketlere bağladılar. Yapmayın, bu kadar basit değil bu olay. Bunun sebebi maliyet enflasyonudur. Maliyet artıkça bunların fiyatı da artar.

Kaynak: Gerçek Gündem