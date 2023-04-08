Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Romanlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Romanlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak."

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