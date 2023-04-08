Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Romanlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak."