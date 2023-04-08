DEVA Partisi'nde istifa!

DEVA Partisi'nde Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tahir Şahin, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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DEVA Partisi'nde istifa!

BBP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürüten MKYK üyesi Tahir Şahin, Ekim 2022’de 'gördüğüm lüzum üzerine' diyerek partisinden istifa etmiş ve birkaç gün sonra da Ali Babacan tarafından rozeti takılarak DEVA Partisi’ne katılmıştı.

Partide Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'DEVA Partisinin CHP Listelerinden girmesini reddediyorum' diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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