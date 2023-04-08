YSK'da kura çekimi yapıldı: Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
14 Mayıs seçimlerine sadece 36 gün kala; Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılacak kura çekimi başladı.
GERÇEK GÜNDEM - Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılıyor.
Kura çekimi, saat 14.00’da başladı. Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Partilerin oy pusulasındaki yerleri şöyle:
1 - Yeni Türkiye Partisi
2 - Türkiye Değişim Partisi
4- Hak ve Özgürlükler Partisi
6 - TEK Parti
8 - Cumhur İttifakı
9 - Emek ve Özgürlük İttifakı
12 - Anavatan Partisi
14- Halkın Kurtuluş Partisi
15 - Milli Yol Partisi
16 - Vatan Partisi
17 - Büyük Birlik Partisi
18 - Millet İttifakı
19 - Ata İttifakı
20 - Bağımsız Türkiye Partisi
İttifak içi sıralamalar ise şöyle:
ATA İttifakı
1- Adalet Partisi
2. Zafer Partisi
Cumhur İttifakı
1 - Büyük Birlik Partisi
2- AK Parti
3 - Yeniden Refah Partisi
4 - MHP
Emek ve Özgürlük İttifakı
1 - Yeşil ve Sol Parti
2 - TİP
Millet İttifakı
1 - Gelecek Partisi
2 - Demokrat Parti
3 - DEVA Partisi
4 - CHP
5 - İYİ Parti
6 - Saadet Partisi
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
1 - Türkiye Komünist Partisi
2 - Türkiye Komünist Hareketi
3 - Sol Parti