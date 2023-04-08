YSK'da kura çekimi yapıldı: Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu

GERÇEK GÜNDEM - Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılıyor.

Kura çekimi, saat 14.00’da başladı. Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri şöyle:

1 - Yeni Türkiye Partisi

2 - Türkiye Değişim Partisi

4- Hak ve Özgürlükler Partisi

6 - TEK Parti

8 - Cumhur İttifakı

9 - Emek ve Özgürlük İttifakı

12 - Anavatan Partisi

14- Halkın Kurtuluş Partisi

15 - Milli Yol Partisi

16 - Vatan Partisi

17 - Büyük Birlik Partisi

18 - Millet İttifakı

19 - Ata İttifakı

20 - Bağımsız Türkiye Partisi

İttifak içi sıralamalar ise şöyle:

ATA İttifakı

1- Adalet Partisi

2. Zafer Partisi

Cumhur İttifakı

1 - Büyük Birlik Partisi

2- AK Parti

3 - Yeniden Refah Partisi

4 - MHP

Emek ve Özgürlük İttifakı

1 - Yeşil ve Sol Parti

2 - TİP

Millet İttifakı

1 - Gelecek Partisi

2 - Demokrat Parti

3 - DEVA Partisi

4 - CHP

5 - İYİ Parti

6 - Saadet Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı

1 - Türkiye Komünist Partisi

2 - Türkiye Komünist Hareketi

3 - Sol Parti